Celkilt Dôme | Mutzig Mutzig, samedi 9 mars 2024.

Celkilt Saint Patrick au Dôme de Mutzig Samedi 9 mars, 20h00 Dôme | Mutzig 25,00 € (prévente) / 30,00 € (caisse du soir)

Celkilt et Akab en concert pour cette Soirée Saint-Patrick inédite au Dôme de MUTZIG !!!

Assurément de quoi passer une soirée toute en énergie avec pour entrée en matière le dynamisme explosif d’Akab suivi par ce groupe qui n’est plus à présenter, les Celkilt, finalistes de l’émission « Incroyables Talents » en 2013, formation qui vous emmène en même pas une chanson dans un rythme endiablé au son de la cornemuse, du violon et de la guitare électrique, plein les yeux et plein les oreilles, que du bonheur et des frissons !!!

Ouverture des portes à 19h30

3 Foods Trucks sur place (Tarte-Flambée, Burgers, Crêpes salées et sucrées), Bar à bieres.

Dôme | Mutzig Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est