Visite de l’atelier de céramique Céline Maringue Céline Maringue Céramique, 31 mars 2023, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Visite de l’atelier de céramique Céline Maringue 31 mars – 2 avril Céline Maringue Céramique Présentation du métier de céramiste et démonstrations de tournage. Céline Maringue Céramique 801 rue de l’Union, 42155 St-Jean-St-Maurice-sur-Loire Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Venez visiter mon atelier de céramique et découvrir ce métier d’artisanat d’art. Je vous présenterai les différentes étapes de fabrication d’objets utilitaires et décoratifs.

L’atelier sera ouvert le vendredi 31 mars l’après-midi de 14h à 18h et tout le week-end de 10h à 18h.

Démonstration de tournage

Vendredi 31 mars à 14h30

15h30 16h30 Samedi 1er avril et dimanche 2 avril à 11h00 14h30

15h30 16h30

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

