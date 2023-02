Céline Languedoc Le Baiser Salé, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 18h30 à 20h15

. payant Tarif sur place : 25 EUR Tarif web : 20 EUR

Thierry Vaton invite Céline Languedoc dans le cadre des #CaribéennesDeMai pour un concert qui célèbre le patrimoine jazz créole !

Dans le cadre des #CaribéennesDeMai la chanteuse guadeloupéenne vive et pétillante Céline Languedoc invite le pianiste aux notes rebondissantes Thierry Vaton et ses acolytes de toujours Gregory Louis à la batterie et Rody Cereyon à la basse.

Une chanteuse antillaise ? Oui, bien sûr. Et aussi une chanteuse gospel, jazz, blues… Une chanteuse de France, des Antilles, d’Amérique, d’aujourd’hui. Céline découvre la terre de ses ancêtres à dix ans, ainsi que le gospel, le gwo ka rural et la langue créole. En métropole, elle fait ses premiers pas comme choriste, enregistre des albums aux couleurs soul, gospel, jazz, pop et world, tout en gardant la musique créole et son héritage caribéen ; par la suite, elle interprète le rôle de « Shenzi » dans la comédie musicale Le Roi Lion.

Une voix indomptable et sincère où chanson créole et esprit libertaire du jazz épousent la spiritualité du gospel et la rugosité du blues…

Avec le pianiste Martiniquais Thierry Vaton et son élégance de compositions, elle nous offre un grand moment de célébration du patrimoine jazz créole !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

