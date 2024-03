Céline Clanet | Ground Noise Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mercredi 3 avril 2024.

Céline Clanet | Ground Noise Exposition présentée à l’occasion de la 33e édition du festival Itinéraires des photographes voyageurs 3 – 27 avril Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

33e Itinéraires des photographes voyageurs

Du 3 au 28 avril 2024

Le samedi 6 avril à 15h30, rencontre et visite de l’exposition en présence de Céline Clanet

Dans les systèmes électriques et électroniques, un ground noise (ou “buzz”, “bruit de boucle de masse”) est une interférence sonore, un bruit parasite, considéré comme nuisible. Tel celui d’un insecte volant piégé dans une lampe, c’est un bruissement continu, un bourdonnement, une vibration qui cherche à s’échapper. La présence de cet insecte agité ou de ce bruit électrique dérange, et l’on cherche généralement, dans les deux cas, à s’en débarrasser. Le monde foisonnant de la faune composée d’insectes et d’arthropodes éveille en nous des réactions primitives. Même morte, sous verre et épinglée, une araignée sera capable d’effrayer, l’espace d’un instant, un grand humain.

Certes, nous avons réussi à apprivoiser certaines de ces antipathies à leur égard, par le biais de l’admiration (le travail incroyable des fourmis, la beauté des papillons) ou de la reconnaissance (les abeilles, nos nourricières si utiles), néanmoins le monde des arthropodes reste mystérieux, obscur, voire dérangeant. C’est précisément à ce monde peu connu et rarement donné à voir que la photographe Céline Clanet s’est intéressée. Sa série, en noir et blanc, mêle des prises de vue réalisées dans différentes forêts françaises et des micrographies d’éléments organiques collectés sur ces mêmes territoires. Jouant avec les échelles, Céline Clanet explore la surface du monde et nous ouvre les portes d’un univers à la fois étrange et familier.

CÉLINE CLANET est diplômée de l’Ecole nationale supérieure de la Photographie d’Arles. Elle vit et travaille à Paris. Elle s’intéresse aux lieux reculés ou secrets, aux paysages sauvages et à leurs occupants, et travaille notamment depuis 2005 sur l’Arctique continental européen.

Publié et exposé en Europe et à l’étranger, son travail photographique fait notamment partie des fonds de la Bibliothèque nationale de France, de la collection Neuflize OBC, de la collection du Centre National des Arts Plastiques, de la Société Française de Photographie, des Archives Départementales de Savoie, du Portland Art Museum (USA), ainsi que de plusieurs collections privées.

Céline Clanet a publié 7 monographies : Ground Noise (Actes Sud, 2023), Kola (Loco, 2018), Accès Réservé (Ardi/ DRAC Normandie, 2017), Les Chapieux, Géographie d’un secret (Actes Sud, 2014), Du torrent au courant (Actes Sud, 2011), Máze (Photolucida, 2010) et Un Mince Vernis de Réalité (Filigranes, 2005).

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00

photo nature

©Céline Clanet