Céline Chabot-Canet : “L’intégration de la faille vocale dans la chanson française” Médiathèque musicale de Paris (MMP), 12 mai 2022, Paris.

Une séance proposée dans le cadre du séminaire Paroles, paroles organisé par Chloé Thomas et Pierre Arnoux, en partenariat avec le Collège International de Philosophie. Cette conférence sera suivie d’une performance du thérémine chanteur T-Voks.

La chanson française est un genre qui valorise la singularité interprétative au-delà de toute règle ou norme stylistique préétablie. La construction d’une identité artistique singulière passe avant tout par la voix, objet tant esthétique qu’acoustique et psychologique. Contrairement au chant savant, qui se conforme à une technique vocale régie par des règles strictes, nous n’avons pas, dans la chanson, de critères unanimement établis pour définir ce qu’est le bien chanter ; rien n’est alors proscrit. Le chanteur constitue librement sa propre palette d’effets interprétatifs, puisant dans un catalogue potentiellement infini, exploitant à sa guise chaque paramètre vocal sur une échelle s’étirant de l’usage normatif jusqu’à l’écart extrême, chaque « geste-écart » prenant sens. Au sein de cette palette expressive, les effets interprétatifs qui, physiologiquement, relèveraient du défaut, de l’anomalie vocale, de la faille, loin d’être exclus, tiennent une place de choix. Éraillement, tremblement, éraflement du timbre, porosité, cassure, ratés et irrégularités diverses : ces effets, qu’ils soient délibérés et précisément contrôlés, ou en partie imposés par des contraintes physiologiques assumées, sont alors stylisés, artistiquement sublimés et mis au service d’une stratégie interprétative et d’une rhétorique vocale qui exacerberont l’ethos de l’artiste ou attiseront le pathos chez l’auditeur. En intronisant l’humain et le faillible dans la perfection du chant, en exaltant le charnel par ces sons témoins directs du corps de l’artiste, ces effets, dans la quête de séduction, de persuasion et de fascination du public, font preuve d’une efficacité imparable.

Céline Chabot-Canet est maître de conférences en musicologie à l’université Lyon 2 (Passages XX-XXI). Ses recherches portent sur les musiques populaires et actuelles, l’informatique musicale et l’analyse de l’interprétation vocale dans les musiques enregistrées. Elle est l’auteur d’une thèse intitulée Interprétation, phrasé et rhétorique vocale dans la chanson française depuis 1950 : expliciter l’indicible de la voix (2013), dans laquelle elle élabore une méthode d’analyse de l’interprétation vocale fondée sur la transdisciplinarité et l’association entre sciences humaines et analyse spectrale. Elle est également l’auteur de nombreux articles et de directions d’ouvrages sur la voix et la chanson, et du livre Léo Ferré : une voix et un phrasé emblématiques (Harmattan, 2008). Elle travaille en collaboration avec l’équipe analyse-synthèse de l’IRCAM sur la description et la modélisation des styles interprétatifs dans le chant (projets ANR ARS, « Analyse et transformation de style de chant »).

T-Voks est un thérémine chanteur développé par Xiao Xiao, Grégoire Locqueville, Christophe d’Alessandro et Boris Doval au sein du LAM (Lutherie – Acoustique – Musique, Institut d’Alembert, Sorbonne Université). Il est opéré par Xiao Xiao, docteure du MIT, pianiste et théréministe. Voks, le logiciel de synthèse vocal associé, a été écrit par Grégoire Locqueville, doctorant au LAM. En mars 2022, le projet a obtenu la deuxième place au concourt Guthman d’instruments de musique à Georgia Tech (Atlanta).

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)



Contact : 0155807530 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

