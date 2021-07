Celine Bonacina invite N’guyen Le Théâtre Victor Hugo, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bagneux.

Celine Bonacina invite N’guyen Le

Théâtre Victor Hugo, le mardi 6 juillet à 19:00

La saxophoniste Céline Bonacina s’est imposée depuis bientôt une dizaine d’année — et avec quatre albums à son actif — comme l’une des musiciennes les plus enthousiasmantes de la scène européenne. Son jeu volubile, audacieux et nourri de groove au saxophone baryton n’a pas d’équivalent. Son goût pour les rencontres et les métissages musicaux nourrissent une trajectoire en perpétuel mouvement. Après un précédent chapitre vers un jazz plus acoustique marqué par la complicité avec le pianiste britannique Gwilym Simcock et le contrebassiste Chris Jennings, Céline Bonacina présente un nouveau répertoire plus groovy et métissé. Si l’on retrouve la contrebasse lyrique de Chris Jennings – auteur de plusieurs compositions – on découvre la nouvelle collaboration avec le percussionniste, batteur et chanteur Jean-Luc di Fraya… Plus un guest de marque que l’on a souvent accueilli à Bagneux : le flamboyant guitariste franco-vietnamien NGuyên Lê. _Associée à un charme qui, d’emblée, tient du sortilège, il y a là une profondeur d’expression qui nous touche droit au cœur._ France Musique

Théâtre Victor Hugo 14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T19:00:00 2021-07-06T20:30:00