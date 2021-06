Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre CELINE BONACINA « FLY-FLY » Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Palais Ducal de Nevers, le mercredi 30 juin à 21:00

**Céline BONACINA** s’est imposée comme l’une des musiciennes les plus enthousiasmantes de la scène européenne. Son jeu volubile, audacieux et nourri de groove au saxophone baryton n’a pas d’équivalent. Son goût pour les rencontres et les métissages musicaux nourrissent une trajectoire en perpétuel mouvement. **De quoi vous faire patienter jusqu’au 17 septembre, date à laquelle vous pourrez découvrir le programme du 35e D’Jazz Nevers Festival.** **Spectacle Gratuit – En plein air, sur l’Esplanade du Palais ducal**

Entrée libre et gratuite dans la limite des places assises disponibles

