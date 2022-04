Céline Bonacina “Fly-Fly” Marseille 7e Arrondissement, 5 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Céline Bonacina “Fly-Fly” Villa Gaby 285, Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement

2022-07-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-05 Villa Gaby 285, Corniche Kennedy

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

25 25 La saxophoniste Céline Bonacina s’est imposée avec quatre albums à son actif, comme l’une des musiciennes les plus enthousiasmantes de la scène européenne. Son jeu volubile, audacieux et nourri de groove au saxophone baryton n’a pas d’équivalent. Son goût pour les rencontres et les métissages musicaux nourrissent une trajectoire en perpétuel mouvement.



Céline Bonacina [saxophones baryton, soprano] / Chris Jennings [contrebasse] / Jean-Luc Di Fraya [batterie, percussion]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

Villa Gaby 285, Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement

