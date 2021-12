Céline Bonacina et Laurent Dehors Théâtre de la Halle au Blé, 15 mars 2022, La Flèche.

Céline Bonacina et Laurent Dehors

Théâtre de la Halle au Blé, le mardi 15 mars 2022 à 20:30

Le Régional Tour porte la musique dans tous les lieux possibles en y invitant, chaque année, des figures marquantes du jazz d’aujourd’hui. Pour la tournée 2022, c’est le duo Céline Bonacina & Laurent Dehors qui va aller à la rencontre des publics et proposer un programme inédit et unique. Rencontre originale alliant douce sensibilité et énergie naturelle et donc presque sauvage ! Laurent Dehors, poly-instrumentiste accompli et artiste très prolifique s’épanouit en tissant une transversalité stylistique sur des œuvres innovantes ou universellement connues en partageant généreusement son plaisir de la scène avec le public. Céline Bonacina est une artiste au propos très ouvert qui mène ses propres créations avec un engagement formidable et invente un jazz mélodique constamment porté par des rythmes vivifiants. Ses projets traduisent ce perpétuel mouvement entre intériorité et volonté d’aller vers l’autre, de partager avec le plus grand nombre. Un bonheur pour les yeux et les oreilles !

Tarifs : Plein – 18€ / Réduit – 14€ / Adhérent – 10€ / Très réduit : 7€

dans le cadre du 35ème Régional Tour de l’Europajazz

Théâtre de la Halle au Blé Place du 8 mai 1945, 72200 La Flèche La Flèche Sainte-Colombe Sarthe



