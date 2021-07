Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse CELIMENE DAUDET (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CELIMENE DAUDET (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Toulouse. CELIMENE DAUDET (PIANO AUX JACOBINS) 2021-09-17 20:00:00 – 2021-09-17 Parvis des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne Venu du piano classique, Shai Maestro, depuis la sortie de son premier disque il y a une décennie, a conquis la scène jazzistique avec une générosité et un inventivité mélodique et rythmique proprement irrésistibles. 42ème Festival Piano aux Jacobins, le prestigieux rendez-vous des amoureux du piano est de retour en septembre 2021 avec une nouvelle programmation riche des plus grands pianistes et de jeunes talents à découvrir. +33 826 30 36 36 Venu du piano classique, Shai Maestro, depuis la sortie de son premier disque il y a une décennie, a conquis la scène jazzistique avec une générosité et un inventivité mélodique et rythmique proprement irrésistibles. dernière mise à jour : 2021-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Parvis des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Ville Toulouse lieuville 43.60333#1.44022