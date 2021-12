Célimène Daudet : Haïti mon amour – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 11 janvier 2022, Rezé.

2022-01-11

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Musique classique.Ce récital inédit propose une découverte du répertoire classique haïtien pour piano et met en valeur les œuvres des compositeurs méconnus : Ludovic Lamothe, Edmond Saintonge et Justin Elie.Avec son album « Haïti mon amour », publié au printemps 2021 et très chaleureusement accueilli par la critique, la pianiste Célimène Daudet révèle un patrimoine fragile et précieux. Ces partitions, pour la plupart inédites, nous plongent dans l’intense histoire de la première république noire. Elles nous offrent le récit d’un métissage culturel entre mélodies traditionnelles haïtiennes, chants vaudou et langage musical occidental post-romantique. Elles racontent aussi comment la musique peut être un acte de résistance et un cri de liberté : au début du 20e siècle, alors qu’Haïti est sous occupation américaine, ces artistes revendiquent à travers leurs œuvres la force et la singularité de la culture haïtienne. En remettant notamment à l’honneur la méringue, danse populaire haïtienne et symbole de révolte face à l’occupation, ces créateurs puisent dans leurs racines africaines. Dans ces compositions sensibles et inspirées apparaît alors véritablement une “âme haïtienne” et l’invention d’un style créole dans la musique classique. Durée : 1h

