Paris Celia Wa – WASTRAL Le Baiser Salé Paris, 17 décembre 2023 17:00, Paris. Le dimanche 17 décembre 2023

de 17h00 à 18h15

.Tout public. payant Tarif adhérent Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif web : 20 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

“Les musiques et idées panafricaines ont trouvé en Célia Wa, une ambassadrice humble, sincère et visionnaire. » Mathieu Girod Radio NOVA Célia Wa développe son univers musical en mariant sa voix, les notes de sa flûte, les sonorités ancestrales afro-descendantes combinées à des ambiances aériennes, mystiques et électroniques… dans un espace-temps, où les traditions du tambour Ka, la soul engagée, le jazz, et les beats digitaux ne font qu’un. Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-celia-wa

