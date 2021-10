Nantes LE CANARD BOITEUX Loire-Atlantique, Nantes CÉLIA LE GOAZIOU, “AUBE” LE CANARD BOITEUX Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vernissage de l’exposition “Aube” de Célia le Goaziou Exposition du 20 Novembre au 20 Décembre Photographe autodidacte depuis 2011, Célia Le Goaziou aime capturer avec douceur les moments intimes et rêveurs de celles et ceux qui l’entourent. [https://www.instagram.com/aabigail_cyanure_/](https://www.instagram.com/aabigail_cyanure_/) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars LE CANARD BOITEUX 3 rue de l’Echelle, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T23:00:00

