Célia HUE, Capsule(s) incognito artclub 24h/24 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Célia HUE, Capsule(s) incognito artclub 24h/24, 3 mai 2022, Paris. Du mardi 03 mai 2022 au samedi 11 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Embarquez dans l’univers flottant des Épinards de l’espace™ en suivant les instructions culinaires de Chris Hadfield, à bord de la Station Spatiale Internationale. Cette installation vous invite à dévorer des yeux, image par image, les mouvements suspendus de l’astronaute et des objets qui l’entourent : en l’absence de gravité, tout devient délicieux ! Peut-être seriez-vous même tentés d’y goûter ? incognito artclub 24h/24 16 rue Guénégaud 75006 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/401351098498376 +33651803394 artclub@incognito.paris https://www.facebook.com/incognito24h24 https://www.facebook.com/incognito24h24

