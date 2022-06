Célété : Ciné-débat : » Rivières et climat » Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

2022-06-08 18:30:00

Figeac 46100 Visioconférence avec les réalisateurs Marlène Devillez et Nicolas CaussanelRivières, les sentinelles du changement, révèle la manière dont les changements climatiques affectent les rivières de notre planète. Du Chili à la Norvège en passant par la France, deux Kayakistes de haut niveau vous embarquent.

Rencontre organisée par le Syndicat mixte Célé – Lot médian, et l'Astrolabe Grand-Figeac

Documentaire de Marlène Devillez & Nicolas Caussanel

France · 2019 · 0h26

Marlène Devillez (vice-championne du monde de kayak freestyle) et Nicolas Caussanel (champion d’Europe de kayak extrême) pagayent sur les rivières aux quatre coins du monde depuis près de 20 ans. Ils ont vu les rivières changer au cours de ces deux dernières décennies. Des crues qui interviennent plus tôt dans la saison.

Des montées d’eau plus violentes. Des cours d’eau asséchés tout un été. Pendant un an, ils ont parcouru le monde pour dresser un état des lieux de l’impact du réchauffement climatique sur l’état des rivières, et sont allés à la rencontre des acteurs locaux qui vivent sur les berges des cours d’eau sur lesquels ils naviguent. Suivi d’une rencontre en visioconférence avec les réalisateurs @astrolabe Figeac

salle charles boyer Astrolabe Figeac

