Célé’té à Brengues : fête de l’eau ! Brengues, 3 juin 2022, Brengues.

Célé’té à Brengues : fête de l’eau ! Brengues

2022-06-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-03

Brengues 46320

Au programme :

co-création d’un mobile géant, plusieurs représentations de « Libérez l’eau ! Concert Hydrophonique » des Cubitenistes, ateliers créatifs et scientifiques, projection films, jeux sur l’eau, fresque collective, ballades, expos, stands. Apéro avec « Les Improsteurs » et concert Folk Rock « Les Débranchés » en soirée. Boissons et restauration sur place.

Organisateur : Piment blanc

14h-00h / Aire de pique-nique près du camping municipal / Brengues

Gratuit, tout public

Les mares abritent une multitude d’habitants insoupçonnés : des redoutables chasseurs aux paisibles herbivores en passant par les champions du ski nautique, ces petits animaux vous étonneront !

Organisateur : Olterra

14h-16h30/ Lieu-dit «Le Causse» / Brengues

Gratuit, tout public, inscription obligatoire par SMS au 06 41 51 49 58 ou par email à contact@olterra.fr

L’eau est un bien commun vital… Rassemblons-nous pour célébrer l’Eau en général… et celle du Célé en particulier !

+33 5 05 34 06 25

Brengues

