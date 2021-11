Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône, Saône-et-Loire Célestin en concert Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Catégories d’évènement: Gigny-sur-Saône

Saône-et-Loire

Célestin en concert Gigny-sur-Saône, 10 décembre 2021, Gigny-sur-Saône. Célestin en concert Bar associatif le Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône

2021-12-10 – 2021-12-10 Bar associatif le Fartfelien 6 rue du pont

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 1 A partir de 19h ouverture du bar puis repas sur réservation : poulet au caramel avec nouilles et légumes chinois , dessert

sans reservation petits en-cas apéro

Avec Celestin qui animera la soirée , rémunération de l’artiste à prévoir au chapeau A partir de 19h ouverture du bar puis repas sur réservation : poulet au caramel avec nouilles et légumes chinois , dessert

sans reservation petits en-cas apéro

Avec Celestin qui animera la soirée , rémunération de l’artiste à prévoir au chapeau Bar associatif le Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gigny-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Gigny-sur-Saône Adresse Bar associatif le Fartfelien 6 rue du pont Ville Gigny-sur-Saône lieuville Bar associatif le Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône