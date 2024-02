CELESTIN ‘CONCERT SANS ELECTRICITE’ Célestin LA DIVINE COMEDIE SALLE 2 Paris, samedi 9 mars 2024.

Très concerné par l’écologie, Célestin vous propose un concert 100% sans électricité! Guitare et cordes vocales pour le son, bougeoirs pour la lumière, chaleur humaine pour le reste !Célestin, (50% du duo Fills Monkey) atterrit à la Divine Comédie !Après deux albums et toute une tournée de concerts à domicile, il se pose à Paris en compagnie de Martine, sa guitare acoustique, et vous chante ses histoires d’amour, ses questions métaphysiques, ses rêves et ses convictions dans la langue de Brassens et d’Orelsan !Un spectacle amouristique , sincère et poétique pour toute la famille.Auteur/ Compositeur / Interprète : Célestin

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 19:30

LA DIVINE COMEDIE SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75