Céleste x Trax, 13 mai 2022, .

Céleste x Trax

2022-05-13 – 2022-05-13

10 15 Trax choisit la cité phocéenne pour la première étape de son tour anniversaire.



Rendez-vous mi-mai en open air, avec une line-up 100 % féminine : Entre le dancefloor et les rave des années 90’. Militantes pour l’écologie et féministes , Roni et Shanti nous offrent une vision décomplexée et engagée des musiques électroniques.



Line-Up

Peach b2b Shanti Celeste

Roni

NVST

Trax 25 ans x Baou : Peach b2b Shanti Celeste – Roni – NVST au Baou vendredi 13 mai !

Trax choisit la cité phocéenne pour la première étape de son tour anniversaire.



Rendez-vous mi-mai en open air, avec une line-up 100 % féminine : Entre le dancefloor et les rave des années 90’. Militantes pour l’écologie et féministes , Roni et Shanti nous offrent une vision décomplexée et engagée des musiques électroniques.



Line-Up

Peach b2b Shanti Celeste

Roni

NVST

dernière mise à jour : 2022-05-06 par