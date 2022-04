Céleste x Now : Archie Hamilton – East End dubs – LORAN BAOU, 22 avril 2022, Marseille.

Céleste x Now : Archie Hamilton – East End dubs – LORAN

BAOU, le vendredi 22 avril à 20:00

20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— BAOU : CELESTE X NOW Les soirées Céleste sont le rendez-vous incontournable pour les adeptes de musique électronique. Embarquement imminent pour un voyage intersidéral ! Alors prêts à décrocher les étoiles ? C’est tous les vendredis soir au Baou ! Line Up : – ARCHIE HAMILTON Soundcloud : [https://soundcloud.com/archiehamiltonmusic](https://soundcloud.com/archiehamiltonmusic) Archie Hamilton a connu une ascension remarquable dans les rangs de la maison underground et scène techno, devenant l’un des artistes les plus respectés dans son genre. Travaillant sur de nombreuses facettes de la musique électronique, Archie a été l’un des premiers créateurs d’un nouveau son, avec sa propre approche unique de la minimal house et de la techno : sa signature sonore de robuste les lignes de basse et les atmosphères éthérées se sont solidement établies dans l’esprit des clubbers du monde entier; – EAST END DUBS Soundcloud : [https://soundcloud.com/eastenddubs](https://soundcloud.com/eastenddubs) Personnifiant le son house underground de Londres à tous points de vue, vous n’avez qu’à écouter une poignée des sorties d’East End Dubs pour comprendre l’impact profond que la ville a eu sur lui et sa musique. Depuis son apparition sur la scène en 2012, l’EED a marqué de son empreinte de nombreux clubs du monde entier. Nominé par DJ Mag pour le meilleur producteur de l’année en 2017 et pour Track of the Year avec « bRave » en 2019, ses sorties sur des labels comme Hot Creations, Fuse Londres et Four Thirty Two l’ont propulsé sur le devant de la scène qu’il vit et respire. DJ avant tout, son label Eastenderz soigneusement organisé et sa marque d’événements ont cimenté sa place en tant que créateur de goûts respecté à Londres. – LORAN Soundcloud : [https://soundcloud.com/loranmusic](https://soundcloud.com/loranmusic)

15 / 10€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



