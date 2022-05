Céleste x Le Bon Air off

2022-05-27 – 2022-05-27 10 15 Le collectif “Le Bon Air off” est l’extension du festival le bon air qui a lieu tous les

ans à la friche belle de mai. Il présente des dj aux vibes électroniques.



Le bon air off fête l'arrivée du beau temps et de l'été avec nous, en nous présentant 3 artistes hors du commun. Le dj Zaltan pour de l'electro-house, le groupe d'électro Infravision avec Pablo bozzi et Kendal ainsi que la dj engagée Oko.

