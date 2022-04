CELESTE X DAM SWINDLE BAOU, 15 avril 2022, Marseille.

CELESTE X DAM SWINDLE

BAOU, le vendredi 15 avril à 20:00

20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— BAOU: CELESTE X DAM SWINDLE Les soirées Céleste sont le rendez-vous incontournable pour les adeptes de musique électronique. Embarquement imminent pour un voyage intersidéral ! Alors prêts à décrocher les étoiles ? C’est tous les vendredis soir au Baou ! Line Up : – DAM SWINDLE Soundcloud : [https://soundcloud.com/damswindle](https://soundcloud.com/damswindle) C’est en 2011 que le duo néerlandais Lars Dales et Maarten Smeets perce rapidement sur la scène de la musique électronique. Depuis lors, ils sont devenus connus pour leur approche grand écran de la création et de la lecture de grooves prêts pour les clubs. Du deep au disco, de la tech à la soul, ils joignent les points entre le passé et le présent avec leur propre sens de la narration et le font dans des clubs du monde entier, ainsi que dans leur propre studio. La house est peut-être la racine du son de Dam Swindle, mais elle se nourrit d’un monde musical beaucoup plus large. – La Graine Soundcloud : [https://www.soundcloud.com/lagrainecollectif](https://www.soundcloud.com/lagrainecollectif) Arpenteurs de warehouse, chilleurs d’open-air et diggers de vinyles oubliés, la Graine prend racine dans un univers musical large. Dav, Edou, Maël et Tom seront vos serviteurs pour des sets à 8 mains – vinyl only – autour d’une sélection électronique variée mais toujours exigeante.

15 / 10€ en pré-vente

♫CLUBBING♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T02:00:00