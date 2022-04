Céleste : REINIER ZONNEVELD x S.A.D.H. BAOU, 8 avril 2022, Marseille.

Céleste : REINIER ZONNEVELD x S.A.D.H.

BAOU, le vendredi 8 avril à 20:00

20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06 12 65 62 23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— Envie de voyager à travers les étoiles, le Baou vous propose ses soirées Céleste. Embarquement imminent vers un monde intersidéral ! Les soirées Céleste sont le rendez vous incontournable pour les adeptes de musique électronique. Alors prêts à décrocher les étoiles ? Pour l’occasion le Baou reçoit Reinier Zonneveld. C’est l’un des producteurs de techno les plus vendus du moment, Reinier Zonneveld a conquis la scène contemporaine avec sa vision unique de la techno. Très respecté pour ses performances lives puissantes dans des festivals clés et des clubs à guichets fermés sur tous les continents, son son vibrant lui vaut des fans de partout. Après être devenu résident des légendaires Awakenings et Time Warp, il va encore plus loin cette année en lançant son propre Festival. Zonneveld sera le seul artiste à l’affiche et jouera pendant 11 heures d’affilée. Repousser les limites de ce qui est possible est exactement ce que Reinier Zonneveld fait le mieux. ——————————————— LINE UP : ◻️ REINIER ZONNEVELD : [https://soundcloud.com/reinier-zonneveld](https://soundcloud.com/reinier-zonneveld) ◻️ S.A.D.H. : [https://soundcloud.com/sadh-1](https://soundcloud.com/sadh-1) ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 3000 m2 de club open air 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux

10 / 15€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T02:00:00