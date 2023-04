Céleste ma planète – La Compagnie des Hommes Theâtre Traversière Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Céleste ma planète – La Compagnie des Hommes Theâtre Traversière, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. payant Enfant (-12 ans) : 5 € Adulte : 20 € Cheminots : tarifs préférentiels Quand une histoire d’amour se fait combat écologique… Une belle réflexion sur l’avenir de la planète, où l’on retrouve toute la poésie de Timothée de Fombelle, l’un des meilleurs auteurs de la littérature jeunesse… Dans un futur, peut-être pas si lointain, une mégapole de tours de verres, une atmosphère tellement polluée que l’on ne sort presque jamais et, au milieu, un adolescent solitaire. Tout cet univers bascule le jour où la belle Céleste arrive à l’école. Un coup de foudre, une disparition, une course-poursuite pour sauver celle qui a fait chavirer son coeur mais aussi pour sauver la terre. Par cette histoire d’un adolescent amoureux de Céleste (qui se révèle être la planète malade), ce conte écologique raconte un monde mis à mal par la pollution, la surconsommation, le développement hyperbolique de la ville ; une société où, plus que jamais, les individus sont isolés, reliés par des écrans et écrasés par la solitude. Ce monde en perdition pourra t-il être sauvé grâce à l’amour…? Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/celeste-ma-planete/ 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://theatre-traversiere.mapado.com/event/112027-celeste-ma-planete-la-compagnie-des-hommes-didier-ruiz-jeune-public

@ Émilie Stéfani-Law LA COMPAGNIE DES HOMMES – Céleste ma planète

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Theâtre Traversière Adresse 15 bis rue Traversière Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Theâtre Traversière Paris

Theâtre Traversière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Céleste ma planète – La Compagnie des Hommes Theâtre Traversière 2023-05-24 was last modified: by Céleste ma planète – La Compagnie des Hommes Theâtre Traversière Theâtre Traversière 24 mai 2023 Paris Théâtre Traversière Paris

Paris Paris