Celeste + Lost in Kiev LA CAVE, 18 mars 2023, ARGENTEUIL.

Celeste + Lost in Kiev LA CAVE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LA CAVE (L-R-20-7179/L-R-20-7196 L-R-20-7161) PRESENTE : ce concert. A l’avant-garde du black-metal français se tient Celeste. En cinq albums et plus de 600 concerts à travers le monde, notamment sur les scènes du Hellfest, du Roskilde ou de Roadburn, ils font retentir un son mixant metal, post-hardcore et sludge. Puissance des guitares saturées, rythmique implacable et des lyrics désespérés, Celeste est l’ovni métal du moment. Lost In Kiev sert un rock atmosphérique massif et narratif depuis plus de 10 ans. Rupture, leur nouvel album, convoque les sentiments du groupe à propos des changements environnementaux, canalisant un son brut et pur, pour atteindre une puissance émotive inédite. Accessibilité : – Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil. Accès : -Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre – Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt ArgenteuilAccès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00 Lost In Kiev, Celeste Lost In Kiev, Celeste

LA CAVE ARGENTEUIL 107, rue P.V. Couturier Val-d’Oise

Accessibilité :

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.

Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil

Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00

