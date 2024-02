CELESTE L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, vendredi 29 mars 2024.

Avec plus de 800 concerts dans le monde entier, ainsi que des apparitions dans les plus prestigieux festivals de musiques extrêmes (Hellfest, Roskilde, Copenhell, SummerBreeze, Brutal Assault, Roadburn, Psycho Las Vegas, …), 1 EP et 5 albums, CELESTE est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants groupes de la célèbre scène French Avant-Garde Black-Metal CELESTE est un mélange de Sludge / Post-hardcore avec des touches de Black Metal et de Doom. Darkness est le mot qui convient le mieux au groupe. Les lives de CELESTE sont exceptionnels et singuliers car le groupe joue dans l’obscurité totale, n’utilisant que des phares rouges et un stroboscope pour leurs performances.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77