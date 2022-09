Céleste de Jade Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR Cette histoire, adaptée d’un récit traditionnel de Chine du sud, célêbre la fête des amoureux . Parmi les différents personnages, il y a bien sûr « la princesse » qui tisse de magnifiques chasubles de soie. Quelquefois, elle devient également fileuse de nuages. Il y a aussi le jeune garçon étranger qui tombe amoureux d’elle. Et il y a l’empereur qui ne veut pas de cette union. Mais‚



Nous les verrons tour à tour appara√Ætre sous la forme de véritables marionnettes taïwanaises.



Les thêmes du pays lointain, de la mixité sociale, de la loi patriarcale, de la persévérance face à l’injustice et enfin de l’espoir, font de cette « Saint Valentin chinoise » un fabuleux chant d’amour.



Ce conte aux multiples facettes donne également l’interprétation chinoise de l’origine de la Voie Lactée.



De et par : Laurent Vignaux



à partir de 3 ans

Ce conte aux multiples facettes donne également l'interprétation chinoise de l'origine de la Voie Lactée.

