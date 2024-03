CELESTE ● GLASSBONE ● VESTIGE // Le Réacteur Espace Icare Issy-les-Moulineaux, samedi 25 mai 2024.

CELESTE ● GLASSBONE ● VESTIGE // Le Réacteur Le Réacteur présente CELESTE, GLASSBONE et VESTIGE samedi 25 mai 2024 à l’Espace Icare ! Samedi 25 mai, 19h00 Espace Icare 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

CELESTE

Avec plus de 800 concerts dans le monde entier, ainsi que des apparitions dans les plus prestigieux festivals de musiques extrêmes (Hellfest, Roskilde, Copenhell,SummerBreeze, Brutal Assault, Roadburn, Psycho Las Vegas, …), 1 EP et 5 albums,CELESTE est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants groupes de la célèbre scène « French Avant-Garde Black-Metal »

CELESTE est un mélange de Sludge / Post-hardcore avec des touches de Black Metal et de Doom. Darkness est le mot qui convient le mieux au groupe. Les lives de CELESTE sont exceptionnels et singuliers car le groupe joue dans l’obscurité totale, n’utilisant que des phares rouges et un stroboscope pour leurs performances.

► https://www.instagram.com/celeste_band

► https://www.facebook.com/celesteband

► https://www.youtube.com/channel/UCNSaf4tl6aqmAdEfElU7Jcw

GLASSBONE

Glassbone a vu le jour dans sa ville natale de Paris en 2021, développant un style chaotique et glitchy. Construit sur les cendres de plusieurs groupes et issu d’un metalcore froid et sombre, le groupe propose un mélange métallique entre des sons hardcore chaotiques, des vibrations nu metal et une touche industrielle.

Après leur première sortie, le groupe souhaite maintenant revenir à des sons plus lourds, plus bruts et torturés pour leur premier long-métrage.

Après 2 singles et vidéoclips, le groupe a voulu affirmer son univers avec le maxi « Spirals : a safe place to self-destruct » sorti en 2022, composé de 5 titres. L’EP plonge dans de nouveaux horizons, avec des samples plus industriels, des voix rap, des parties plus lourdes , ainsi que des parties plus calmes, résultant en un produit court mais riche et intense.

► https://www.instagram.com/glassbone_official

► https://www.facebook.com/Glvssbone

► https://www.youtube.com/channel/UCParyQ5kvJ1RI67P7g8EGoA

VESTIGE

Vestige, formé à Paris fin 2022 par son compositeur Théodore Rondeau, est un groupe de metal moderne qui marque son identité par des teintes shoegaze, tantôt ambiant et mélodiques, tantôt violent et torturé.

C’est dans une période compliquée de la vie de Théodore que la musique mélancolique, désespérée et cathartique de ce premier album est née. C’est en la faisant écouter autour de lui et en recueillant les différents retours, que Théo s’est rendu compte que ce projet pouvait certainement être poussé un peu plus loin qu’une simple « thérapie individuelle ». Le line-up du groupe s’est fait naturellement par la rencontre de Pierre-André Krauzer (basse), Quentin Regnault (batterie), et Théodore (guitare/chant), alors qu’ils jouaient dans Naraka lors d’une tournée avec Cradle of Filth et Alcest. C’est aussi lors de cette tournée qu’ils rencontrent Thomas Petit, qui complètera le line-up en prenant la seconde guitare.

Signé chez Season of Mist dès le premier album, Vestige sortira « Janis » en septembre 2024, marquant les réels débuts du groupe, avec notamment plusieurs concerts prévus pour 2024.

► https://www.instagram.com/vestige_fr/

► https://www.facebook.com/vestigefr

►Ouverture : 19h00

►Tickets : 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

►Bar sur place

LE REACTEUR