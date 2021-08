Celest on the Bayou Blainville-sur-Orne, 4 septembre 2021, Blainville-sur-Orne.

Celest on the Bayou 2021-09-04 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-04 21:00:00 21:00:00

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne

L’OMAC de Blainville-sur-Orne organise un concert swing déambulatoire pour fêter l’ouverture de la saison culturelle.

“Jazz New Orleans, swing et chants traditionnels venus de l’autre côté de l’Atlantique en acoustique.

Celest on the Bayou surgit et vous invite à danser, à chanter et à festoyer en fanfare ! Formation acoustique et déambulatoire, Celest on the Bayou s’invite – s’impose – dans l’espace urbain.”

Découvrez le groupe sur sa page facebook.

+33 2 31 44 70 72

