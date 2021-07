Saou Saou Drôme, Saou Célélé DJ Set Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Célélé DJ Set Saou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saou. Célélé DJ Set 2021-07-03 – 2021-07-03 Au poney fringant 9 place de l’horloge

Saou Drôme Afrobeats, bass tropical, acid house, drums olivier.graeff@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Étiquettes évènement : Autres Lieu Saou Adresse Au poney fringant 9 place de l’horloge Ville Saou lieuville 44.64584#5.06283