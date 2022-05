Célébrons les Producteurs de chez nous au Utile Saint jean d’Angely UTILE SAINT JEAN d’ANGELY Saint-Jean-d'Angély Catégories d’évènement: Charente-Maritime

UTILE SAINT JEAN d’ANGELY, le mardi 14 juin à 10:00

Découvrez les vins, pineaux de la cave coopérative VITI OLERON

Accès libre

Présentation d’une sélection de produits locaux UTILE SAINT JEAN d’ANGELY 6 rue de l ‘hôtel de ville 17400 Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

