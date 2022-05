Célébrons les Producteurs de chez nous au UTILE LA VERRIE Utile La Verrie La Verrie Catégories d’évènement: La Verrie

Utile La Verrie, le jeudi 16 juin à 08:00

“Pour les journées nationales de l’agriculture, votre magasin vous offre 1 lot de produits régionaux offert dès 25 € d’achats”.

Accès libre

Une dotation offerte Utile La Verrie 10, rue des ecoles, La verrie La Verrie Vendée

2022-06-16T08:00:00 2022-06-16T20:00:00

