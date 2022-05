Célébrons les Producteurs de chez nous au UExpress de Chauvigny UEXPRESS CHAUVIGNY Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Célébrons les Producteurs de chez nous au UExpress de Chauvigny UEXPRESS CHAUVIGNY, 17 juin 2022, Chauvigny. Célébrons les Producteurs de chez nous au UExpress de Chauvigny

UEXPRESS CHAUVIGNY, le vendredi 17 juin à 10:00 Accès libre

Présence de Monsieur Patrice Taudière Éleveur à Fleuré UEXPRESS CHAUVIGNY 2 RUE DE LA VERRERIE 86300 CHAUVIGNY Chauvigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T12:00:00

