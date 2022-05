Célébrons les Producteurs de chez nous au U Express de Vannes Cliscouet U Express Vannes, 16 juin 2022, La Pointe Des Émigrés.

Célébrons les Producteurs de chez nous au U Express de Vannes Cliscouet

du jeudi 16 juin au samedi 18 juin à U Express Vannes

La journée du Jeudi sera animée avec un panier garni pour 25 € d’achats. Le vendredi : animations sur l’épicerie et sur le rayon liquide Animations : crémerie, cidre, biére et charcuterie Le samedi : animations sur le rayon boucherie avec dégustatiion et sur le rayon fruits et légumes et sur les huiles (tournesol et colza)

Accès libre

Présence de 4 ou 5 producteurs locaux

U Express Vannes Zac de cliscouet, Vannes La Pointe Des Émigrés Sud-Ouest – Conleau Morbihan



2022-06-16T08:30:00 2022-06-16T20:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T13:30:00