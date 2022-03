Célébrons les producteurs de chez nous au Super U Ligne Super U Ligné Ligné Catégories d’évènement: Ligné

Loire-Atlantique

Célébrons les producteurs de chez nous au Super U Ligne Super U Ligné, 17 juin 2022, Ligné. Célébrons les producteurs de chez nous au Super U Ligne

Super U Ligné, le vendredi 17 juin à 10:30

DE NOUS A VOUS, l’unique laiterie qui appartient aux éleveurs. Production, transformation et commercialisation de lait & crème UHT labellisés Bleu-Blanc-Coeur et certifiés Agri-Ethique.

Accès libre

Présence des éleveurs de la marque EN DIRECT DES ELEVEURS – partenaires locaux Super U Ligné 89, rue du souvenir, Ligné Ligné Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T10:30:00 2022-06-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ligné, Loire-Atlantique Autres Lieu Super U Ligné Adresse 89, rue du souvenir, Ligné Ville Ligné lieuville Super U Ligné Ligné Departement Loire-Atlantique

Super U Ligné Ligné Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligne/

Célébrons les producteurs de chez nous au Super U Ligne Super U Ligné 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les producteurs de chez nous au Super U Ligne Super U Ligné Super U Ligné 17 juin 2022 Ligné Super U Ligné Ligné

Ligné Loire-Atlantique