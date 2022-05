Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de SAINT FLORENT SUR CHER SUPER U SAINT FLORENT SUR CHER Saint-Florent-sur-Cher Catégories d’évènement: Cher

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de SAINT FLORENT SUR CHER

SUPER U SAINT FLORENT SUR CHER, le vendredi 17 juin 2022

le vendredi 17 juin à 09:30

Venez rencontrer les producteurs suivants : – Yaourts Montberry – Laiterie de Feux – Eleveurs du Cher de la démarche “éleveurs et engagés” – Maison Montal

Accès libre

Présence de partenaires locaux SUPER U SAINT FLORENT SUR CHER ZAC de la vigonnière 18400 Saint Florent sur Cher Saint-Florent-sur-Cher Cher

2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T17:00:00

