Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Pont Saint Martin Pont saint martin Pont-Saint-Martin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pont-Saint-Martin

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Pont Saint Martin Pont saint martin, 18 juin 2022, Pont-Saint-Martin. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Pont Saint Martin

Pont saint martin, le samedi 18 juin à 09:00

Venez rencontrer dans votre Super U vos producteurs locaux du 18 au 20 Juin 2022 Nous serons heureux de vous renconter et d’échanger avec vous

Accès libre

Fournisseur local de Fruits et légumes Pont saint martin Pont Saint Martin Pont-Saint-Martin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pont-Saint-Martin Autres Lieu Pont saint martin Adresse Pont Saint Martin Ville Pont-Saint-Martin lieuville Pont saint martin Pont-Saint-Martin Departement Loire-Atlantique

Pont saint martin Pont-Saint-Martin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-saint-martin/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Pont Saint Martin Pont saint martin 2022-06-18 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Pont Saint Martin Pont saint martin Pont saint martin 18 juin 2022 Pont saint martin Pont-Saint-Martin Pont-Saint-Martin

Pont-Saint-Martin Loire-Atlantique