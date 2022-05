Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de PLASCASSIER Super U Plascassier De Grasse, 17 juin 2022, Plascassier.

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à Super U Plascassier De Grasse

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux en fruits&légumes et épicerie fine : **venez déguster leurs produits et échangez autour de leurs métiers, leurs engagements, leurs savoir-faire!** – FAMILLE ABRIL – Fruits&Légumes – _Auribeau s/ Siagne_ – JARDIN DE LOU PANTAï – Sirops, gelées, confitures de plantes et herbes aromatiques – _Plascassier_ – BISCUITERIE D’AZUR – Biscuits – _Châteauneuf-Grasse_ – L’OUSTEAU DE CAMILLE – Tartinables – _Biot_ – LES PETITS FRUITS DE MOUANS – Fraises Marat des Bois – _Mouans Sartoux_ – MARC REBUFFO – Miel et nougat – _St Cézaire sur Siagne_ – CONFISERIE FLORIAN – Confitures, bonbons, fruits confits chocolatés – _Tourrettes s/ Loup_ – ESAT DE LA BASTIDE – Tartinables et soupes – _Châteauneuf-Grasse_ – ERIC COQUELET – Miel – _Gréolières_

Accès libre

9 de nos producteurs locaux en fruits-légumes et épicerie fine viennent à votre rencontre!

Super U Plascassier De Grasse 28 route de valbonne, Plascassier de grasse Plascassier Le Plan de Grasse Alpes-Maritimes



2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:00:00