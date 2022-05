Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Nieul sur Mer Super U Nieul-sur-mer Nieul-sur-Mer Catégories d’évènement: Charente-Maritime

NIEUL SUR MER

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Nieul sur Mer Super U Nieul-sur-mer, 17 juin 2022, Nieul-sur-Mer. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Nieul sur Mer

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Super U Nieul-sur-mer

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux : – Les Ruchers de Cybèle – Producteur de miel – Charron (présent le vendredi) – Les Enfourneaux – Maraîcher – Saint Xandre (présent le vendredi) – Le Guigne Chèvre – Producteur de fromages – Vérines (présent le vendredi) – Brasserie La Riboterie – Brasserie artisanale – Saint Vivien (présent le vendredi) – Dallet Et Fils – Ostréiculteur – Esnandes (présent le vendredi) – Vignobles Arrivé – Viticulteur – Virollet (présent le samedi) – Cognac et Pineau des Charentes – Viticulteur – Lorignac (présent le samedi) – Pas de Gâchis entre Nous – Douceurs éco-responsables – Nieul sur Mer (présent le vendredi)

Accès libre

Présence de 8 partenaires locaux Super U Nieul-sur-mer Le fief arnaud, Nieul sur mer Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T08:30:00 2022-06-17T19:30:00;2022-06-18T08:30:00 2022-06-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, NIEUL SUR MER Autres Lieu Super U Nieul-sur-mer Adresse Le fief arnaud, Nieul sur mer Ville Nieul-sur-Mer lieuville Super U Nieul-sur-mer Nieul-sur-Mer Departement Charente-Maritime

Super U Nieul-sur-mer Nieul-sur-Mer Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nieul-sur-mer/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Nieul sur Mer Super U Nieul-sur-mer 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Nieul sur Mer Super U Nieul-sur-mer Super U Nieul-sur-mer 17 juin 2022 Nieul-sur-Mer Super U Nieul-sur-mer Nieul-sur-Mer

Nieul-sur-Mer Charente-Maritime