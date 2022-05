Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de MAZE Super U Maze Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin

Présence de nos producteurs locaux sur 2 jours. Une zone type marché sera créé en arrière caisse, présentation, ventes et dégustatiions de produits. Fournisseurs présents : – Saveur des Mauges – Cremets d’Anjou – Charcuterie Gourdon – Fromagerie Lethielleux – GAEC Lactéa – Vignoble La Tuffière – Symphoniie Fruitée – Mercier Maraicher – Le Moulin de Sarré – Eleveur Villeguenais – La ferme du Chardonnet

Super U Maze 27 chemin de la macheferrière, Mazé Mazé-Milon Maine-et-Loire

