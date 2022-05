Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LOUDUN Super U Loudun Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Vienne

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LOUDUN Super U Loudun, 17 juin 2022, Loudun. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LOUDUN

Super U Loudun, le vendredi 17 juin à 09:00

Venez découvrir : notre producteur de miel MR DUPUY le Domaine de bois MAYAUD (Vin bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil) la biscuiterie de Lencloitre les tourteaux fromager JAHAN de POITIERS notre éléveur MR AUBINEAU Romain de VERNON

Accès libre

Présence de 5 producteurs locaux Super U Loudun Lieu dit les landes, Loudun Loudun Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu Super U Loudun Adresse Lieu dit les landes, Loudun Ville Loudun lieuville Super U Loudun Loudun Departement Vienne

Super U Loudun Loudun Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudun/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LOUDUN Super U Loudun 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LOUDUN Super U Loudun Super U Loudun 17 juin 2022 Loudun Super U Loudun Loudun

Loudun Vienne