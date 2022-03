Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LIGNE Super U Ligné Ligné Catégories d’évènement: Ligné

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de LIGNE

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin

Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de Ligné! ———————————————————– ### Fêtons les journées nationales de l’agriculture avec nos partenaires locaux: * Le BÊÊL AGNEAU (Ligné 44850) * Brasserie TÊTE HAUTE (Le Cellier 44850) * DESHAIS fruits (Trans-sur-Erdre 4440) * Le lait en direct des éleveurs (Loire-Atlantique) * Le jardin de GAÏA (Le Cellier-44850) * Les Pépinières du val d’erdre (Saint Mars Du Désert 44850) * La Florentaise (Saint Mars Du Désert 44850)

Super U Ligné 89, rue du souvenir, Ligné

2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

