Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de La Turballe SUPER U LA TURBALLE La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de La Turballe SUPER U LA TURBALLE, 17 juin 2022, La Turballe. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de La Turballe

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à SUPER U LA TURBALLE

Dans une ambiance conviviale, retrouvez vos producteurs dans vos rayons métiers: **Charcuterie:** Labbé Simon (Langouille), Ferme du Bois de Boulle (Lapin et volaille). **Boucherie:** La Démarche Agneau Label Rouge, Le Cormier (volaille bio), Anezo (Pigeon) **Fruits et Légumes:** Patrick Séché (Fraise), GAEC de la pâture (BIO) **Traiteurs LS:** Les Délices Gildasiens (crêpes et galettes) **Crèmerie LS:** La Ferme de Mézérac (produits laitiers), Ferme Gineau (yaourts) Viticulteurs de la région…

Accès libre

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux SUPER U LA TURBALLE 2 rue des pins 44420 LA TURBALLE La Turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu SUPER U LA TURBALLE Adresse 2 rue des pins 44420 LA TURBALLE Ville La Turballe lieuville SUPER U LA TURBALLE La Turballe Departement Loire-Atlantique

SUPER U LA TURBALLE La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de La Turballe SUPER U LA TURBALLE 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de La Turballe SUPER U LA TURBALLE SUPER U LA TURBALLE 17 juin 2022 La Turballe SUPER U LA TURBALLE La Turballe

La Turballe Loire-Atlantique