Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de FEYTIAT Super U Feytiat Feytiat Catégories d’évènement: Feytiat

Haute-Vienne

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de FEYTIAT Super U Feytiat, 18 juin 2022, Feytiat. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de FEYTIAT

Super U Feytiat, le samedi 18 juin à 10:00

animation par les éleveurs du 87 dans l’assiette (boeuf et agneau) qui vous proposerons d’échanger avec eux sur leur travail ainsi que de déguster leur production.

Accès libre

présence des éleveurs du 87 dans l’assiette bœuf et agneau Super U Feytiat Feytiat Feytiat Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Feytiat, Haute-Vienne Autres Lieu Super U Feytiat Adresse Feytiat Ville Feytiat lieuville Super U Feytiat Feytiat Departement Haute-Vienne

Super U Feytiat Feytiat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feytiat/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de FEYTIAT Super U Feytiat 2022-06-18 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de FEYTIAT Super U Feytiat Super U Feytiat 18 juin 2022 Feytiat Super U Feytiat Feytiat

Feytiat Haute-Vienne