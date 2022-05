Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE Châteauneuf-sur-Charente Catégories d’évènement: Charente

Châteauneuf-sur-Charente

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE, 17 juin 2022, Châteauneuf-sur-Charente. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux dans nos différents rayons. Partagez decouvrez dégustez le meilleur du local. Prenez rendez vous pour une visite privée sur leur site.Venez partager et échanger en direct la passion de leur savoir faire.

Accès libre

Présence de nombreux partenaires locaux SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 16120 chateauneuf sur charente Châteauneuf-sur-Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T08:30:00 2022-06-17T19:30:00;2022-06-18T08:30:00 2022-06-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Châteauneuf-sur-Charente Autres Lieu SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE Adresse 16120 chateauneuf sur charente Ville Châteauneuf-sur-Charente lieuville SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE Châteauneuf-sur-Charente Departement Charente

SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE Châteauneuf-sur-Charente Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-charente/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 17 juin 2022 Châteauneuf-sur-Charente SUPER U CHATEAUNEUF SUR CHARENTE Châteauneuf-sur-Charente

Châteauneuf-sur-Charente Charente