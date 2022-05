Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de BUXEROLLES SU BUXEROLLES Buxerolles Catégories d’évènement: Buxerolles

Vienne

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de BUXEROLLES SU BUXEROLLES, 17 juin 2022, Buxerolles. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de BUXEROLLES

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à SU BUXEROLLES

Un agriculteur se fera un plaisir de vous faire déguster ses produits.

Accès libre

Présence d’un producteur de viande partenaires locaux SU BUXEROLLES 10 rue de la charletterie 86180 BUXEROLLES Buxerolles Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T13:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T13:30:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Buxerolles, Vienne Autres Lieu SU BUXEROLLES Adresse 10 rue de la charletterie 86180 BUXEROLLES Ville Buxerolles lieuville SU BUXEROLLES Buxerolles Departement Vienne

SU BUXEROLLES Buxerolles Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buxerolles/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de BUXEROLLES SU BUXEROLLES 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de BUXEROLLES SU BUXEROLLES SU BUXEROLLES 17 juin 2022 Buxerolles SU BUXEROLLES Buxerolles

Buxerolles Vienne