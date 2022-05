Célébrons les Producteurs de chez nous au Hyper U de Parthenay Hyper U Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

le vendredi 17 juin à 15:00

Rendez-vous à 15h le vendredi 17 juin au 3 route de Malvault, 79130 Azay sur Thouet pour une visite de la fromagerie de Magalie et Laurent BONNET! Inscription obligatoire au rayon Fromage de votre Hyper U Parthenay Limité à 6 personnes

Accès libre

Visite de la Fromagerie de Magalie et Laurent BONNET d’Azay sur Thouet Hyper U Parthenay 1 avenue francois mitterrand, Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T16:30:00

