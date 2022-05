Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U des Herbiers Hyper U Les Herbiers Les Herbiers Catégories d’évènement: Les Herbiers

Vendée

Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U des Herbiers Hyper U Les Herbiers, 17 juin 2022, Les Herbiers. Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U des Herbiers

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Hyper U Les Herbiers

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux MELUSINE – Brasserie Artisanale – Chanverrie DELICES DE L’ARCEAU – Conserverie – Chanverrie L’USINE PIQUANTE – Miel – Les Herbiers SCAVO – Filière Viande FOURNEE DE LA VIE – Spécialités pâtissières – Aizenay BEGEIN – Charcuterie – Saint-Malô-du-Bois PETITGAS – Charcuterie – Apremont PLANCHOT – Minoterie – Saint-Paul-en-Pareds GIRARDEAU – Minoterie GALICHET – Producteurs fruits – La Boissière-de-Montaigu LES GATINES – Maraîcher – Chanverrie LE P’TIT FROMTON – Fromages – La Gaubretière LA FERME DU TERRIER – Produits Laitiers – Bazoges-en-Paillers AU LAIT BON – Lait – Le Boupère LES OEUFORIKS – Oeufs – Sèvremont LA VENDRENNAISE – Oeufs – Vendrennes LA GOURMANDE – Glaces – Chantonnay LA BOULANGERE – Boulangerie – Les Herbiers

Accès libre

Présence de 18 partenaires locaux Hyper U Les Herbiers Avenue de la maine, Les herbiers Les Herbiers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Herbiers, Vendée Autres Lieu Hyper U Les Herbiers Adresse Avenue de la maine, Les herbiers Ville Les Herbiers lieuville Hyper U Les Herbiers Les Herbiers Departement Vendée

Hyper U Les Herbiers Les Herbiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-herbiers/

Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U des Herbiers Hyper U Les Herbiers 2022-06-17 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U des Herbiers Hyper U Les Herbiers Hyper U Les Herbiers 17 juin 2022 HYPER U - LES HERBIERS Les Herbiers Les Herbiers

Les Herbiers Vendée