du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Hyper U Vitre

Nous organisons un marché local le vendredi 17 et samedi 18 juin 2022. Pour cet événement, une quinzaine de producteurs locaux seront présents en magasin. Ils pourront chacun faire découvrir à nos clients leurs produits, leurs fabrications et pour certains faire déguster. Cet événement est accompagné d’un animateur micro qui présente les producteurs tout au long de la journée.

Accès libre

Présence de 15 partenaires locaux Hyper U Vitre 21 rue de redon, Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T08:30:00 2022-06-17T19:30:00;2022-06-18T08:30:00 2022-06-18T19:30:00

