Célébrons les Producteurs de chez nous à l'Hyper U de Châteaugiron

Hyper U Chateaugiron, le vendredi 17 juin à 14:00

Rencontrez Florence l’une de nos Éleveurs bretons passionnés depuis plusieurs générations, qui œuvrent à redonner ses lettres de noblesse à la viande de porc. Avec le Porc des Blés Noirs, retrouvez le goût du porc d’antan.

Accès libre

Hyper U Chateaugiron Centre commercial univer, Châteaugiron

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T19:00:00

